Minalesas de pollo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Milanesas de pollo empanizadas y fritas, con un toque de limón. Acompaña estas milanesas con pasta, arroz o frijoles refritos. Ingredientes 2 huevos

Sal y pimienta negra molida, al gusto

3/4 taza de harina de trigo

1 taza de pan molido

1 pechuga de pollo, en rebanadas muy delgadas

1/4 de taza de aceite vegetal para freír

1. Precalienta el horno a 95 ºC (200 ºF). 2. Bate los huevos y sazónalos con sal y pimienta. Coloca la harina en un plato plano y el pan molido en otro. 3. Pasa las milanesas por la harina y sacúdelas con cuidado. Sumérgelas dentro del huevo y luego cúbrelas con el pan molido. Coloca las milanesas empanizadas en un plato mientras empanizas el resto. No las encimes. 4. Calienta el aceite vegetal en un sartén grande a fuego medio. Fríe las milanesas de 2 o 3 a la vez, hasta que el pollo se haya cocido y el pan dorado, entre 2 y 4 minutos por lado. 5. Coloca las milanesas doradas en una charola para hornear y mételas al horno precalentado para que se mantengan calientes mientras cocinas el resto. 6. Sirve con gajos de limón.

