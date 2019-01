Gazpacho español Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 La receta auténtica de esta sopa fría española, conocida mundialmente. Se trata de un puré de jitomate con chile verde, cebolla y pepino. Ingredientes 1 kilo de jitomates, pelados y cortados a la mitad

1 diente de ajo

1/2 cebolla, rebanada

1 chile anaheim, sin semillas y rebanado

1 pepino, pelado y rebanado

Sal, al gusto

50 mililitros de aceite de oliva extra virgen 25 mililitros de vinagre de vino tinto

Agua fría, la necesaria

Para adornar

1/2 cebolla, picada

1 chile anaheim, sin semillas y picado

1 pepino, pelado y picado Cómo hacerlo 1. Coloca los jitomates, ajo, 1/2 cebolla, 1 chile, 1 pepino, sal, aceite de oliva y vinagre en el vaso de la licuadora. Licua hasta hacerlos puré, agregando el agua necesaria para obtener la consistencia deseada. 2. Sirve el gazpacho frío con cebolla, chile y pepino, picados.

