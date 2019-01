Huevos endiablados Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Claras de huevo duro rellenas con una mezcla de yema cocida, mayonesa y mostaza, y espolvoreadas con páprika para darles el tono "endiablado". Ingredientes 6 huevos cocidos duros

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de azúcar blanca

1 cucharadita de vinagre blanco

1 cucharadita de mostaza

1/2 cucharadita de sal

1 cucharada de cebolla finamente picada

1. Corta los huevos por mitad, a lo largo y retira las yemas. Reserva las claras. 2. Machaca las yemas con un tenedor en un recipiente pequeño. Incorpora la mayonesa, azúcar, vinagre, mostaza, sal, cebolla y apio; mezcla bien. 3. Rellena las claras de huevo con la mezcla de yema. Espolvorea con páprika. Refrigera hasta antes de servir.

