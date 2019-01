Pollo empanizado crujiente Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Hojuelas de maíz con queso parmesano y un toque de páprika. Cubre las piezas de pollo con este empanizador y hornéalas en el horno hasta que queden cocidas y crujientes. Ingredientes 2 tazas de Corn Flakes® triturados

1 taza de queso parmesano rallado

1/4 taza de ajonjolí

1 cucharadita de páprika

1/2 cucharadita de orégano seco

1 pollo de 1 1/2 kilos, cortado en piezas

1/3 taza de leche Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). Engrasa un molde o charola para hornear rectangular. 2. Mezcla los Corn Flakes® con el queso parmesano, ajonjolí, páprika y orégano en un tazón. 3. Sumerge las piezas de pollo en la leche, luego revuélcalas en 1 1/4 taza del empanizador. Acomoda en el molde o charola, sin encimar. 4. Hornea en el horno precalentado hasta que las piezas de pollo se hayan cocido, entre 45 y 50 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.