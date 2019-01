Pollo thai Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pechugas de pollo marinadas en salsa de soya con ajo y chile, y asadas cubiertas de una miel de limón. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo, sin hueso ni piel

1/4 taza de salsa de soya

2 cucharaditas de ajo picado

1/2 cucharadita de chile seco quebrado

2 cucharadas de miel

1 cucharada de jugo de limón Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador o la parrilla a fuego medio, y engrasa con un poco de aceite. 2. Coloca las pechugas en un recipiente. Aparte, mezcla muy bien la salsa de soya con el ajo y los chiles; vierte sobre el pollo, volteando para cubrir completamente. Deja marinar durante 10 minutos. 3. Mezcla la miel y el jugo de limón. Reserva. 4. Coloca el pollo en el asador caliente, y barniza con la marinada. Desecha la marinada sobrante. Tapa el asador y cocina durante 5 minutos. Destapa y barniza ambos lados de las pechugas con la miel de limón. Voltea, tapa y cocina durante otros 5 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido.

