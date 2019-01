Lomo con piña Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Caña de lomo suave y jugosa, horneada con un toque de mostaza y jengibre, y servida con una salsa de piña, morrón y jalapeño. Ingredientes 1 cañas de lomo de cerdo de 1 kilo

3 cucharadas de azúcar morena

3 cucharadas de mostaza dijon

1/4 cucharadita de jengibre fresco picado

2 tazas de piña fresca picada 1/3 taza de pimiento rojo picado

1 jalapeño fresco, picado

2 cebollitas cambray, picadas con todo y rabo

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 cucharada de azúcar morena Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 ºC (425 ºF). Forra un molde para hornear rectangular con papel aluminio. 2. Coloca el lomo en el molde. Mezcla 3 cucharadas de azúcar morena, mostaza y jengibre en un tazón. Unta sobre la carne. 3. Hornea hasta que se haya cocido, entre 35 y 40 minutos. Deja reposar durante 10 minutos antes de rebanar. 4. Coloca la piña, morrón, jalapeño, cebollita, cilantro y 1 cucharada de azúcar morena en un tazón. Sirve sobre las rebanadas de lomo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

