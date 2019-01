Muffins de huevos con salchicha Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Huevos revueltos con salchicha de cerdo, cebolla, pimiento y queso, horneados en moldes para muffin. Ingredientes 250 gramos de salchicha de cerdo italiana, sin tripa

12 huevos

1/2 taza de cebolla picada

1/2 taza de pimiento morrón picado

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1. Precalienta el horno a 175 ºC (350 ºF). Engrasa 12 moldecitos para muffins o utiliza capacillos de papel. 2. Calienta un sartén a fuego medio-alto y fríe la salchicha, moviendo constantemente, hasta que se haya dorado uniformemente, entre 10 y 15 minutos. Escurre la grasa. 3. Bate los huevos en un tazón. Agrega la cebolla, pimiento, sal, pimienta y ajo en polvo. Incorpora la salchicha y el queso. Vierte dentro de los moldes, llenando solo una tercera parte de su capacidad. 4. Hornea hasta que el huevo se haya cuajado completamente y al insertar un cuchillo en el centro de los muffins salga limpio, de 20 a 25 minutos.

