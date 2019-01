Rollos de cerdo rellenos Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Milanesas de cerdo rellenas de jamón español y queso manchego. Las milanesas se enrollas y se fríen empanizadas. Ingredientes 1/2 kilo de mil anesa de cerdo

50 gramos de jamón ibérico o jamón serrano

4 a 6 rebanadas que queso manchego

125 g de pan molido

1 huevo, batido

Aceite de oliva extra virgen, para freír Cómo hacerlo 1. Extiende las milanesas de cerdo con un rodillo, a fin de aplarlas más, hasta tener un grosor uniforme de aproximadamente 3 milímetros. Coloca sobre cada milanesa 1 rebanada de jamón y 1 rebanada de queso manchego. Enrolla las milanesa y dobla los extremos para que no se salga el relleno. 2. Pasa los rollos por el huevo batido, luego empanízalos con el pan molido. 3. Calienta aproximadamente 1 centímetro de aceite de oliva en un sartén. Cuando esté bien caliente, agrega los rollos rellenos y cocina hasta que se hayan dorado uniformemente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

