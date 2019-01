Espagueti con carne al horno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Espagueti con carne molida de res en una salsa de jitomate, cubierto con una mezcla de tres quesos gratinados y ligeramente dorados. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de espagueti

500 gramos de carne molida de res

1 cebolla, picada

2 frascos (400 gramos cada uno) de salsa jitomate para pasta

1/2 cucharadita de sal con sazonador 2 huevos

1/3 taza de queso parmesano rallado

5 cucharadas de mantequilla, derretida

2 tazas de queso cottage

Calienta un sartén grande a fuego medio. Agrega la carne y la cebolla; cocina, moviendo frecuentemente, hasta que la carne haya perdido su color rojo y la cebolla se vea transparente, aproximadamente 7 minutos. Agrega la salsa de jitomate, mezcla bien y sazona con sal. 4. Bate los huevos con el queso parmesano y la mantequilla en un tazón grande. Agrega el espagueti y mezcla muy bien. Coloca mitad del espagueti en el refractario y cubre con mitad del queso cottage, mozzarella y carne. Repite el procedimiento de capas. Tapa con papel aluminio. 5. Hornea durante 40 minutos. Destapa y sigue horneando hasta que el queso se haya derretido y se vea ligeramente dorado, entre 20 y 25 minutos más.

