Piernas de pollo en salsa de soya Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 5 Piernas de pollo cocidas lentamente en salsa de soya con un toque de ajo. ¡Quedan tan suaves que se derriten en tu boca! Ingredientes 10 piernas de pollo, sin piel

1 pizca de pimienta negra molida

2 cucharaditas de aceite vegetal

4 dientes de ajo, machacado

1/4 taza de vinagre blanco 1 cucharadita de pimienta negra entera

2 hojas de laurel

1/2 taza de agua, o la necesaria

1/4 taza de salsa de soya Cómo hacerlo 1. Sazona las piernas de pollo con la pimienta molida. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto. Agrega el ajo y sofríe, sin dejar de mover, hasta que suelte su aroma. Agrega las poezas de pollo y cocínalas hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 3 minutos por lado. Incorpora el vinagre, pimientas y hojas de laurel. Deja que hierva. 3. Añade el agua y la salsa de soya, y reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que el pollo esté suave, aproximadamente 45 minutos. Si es necesario, agrega más sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

