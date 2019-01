Ensalada de pan Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Cubos de pan del día anterior en una ensalada con jitomate y pepino, aderezada con una vinagreta balsámica. Ingredientes 4 jitomates saladet, sin semillas y en cubos

1 pepino, pelado y picado

1/2 cebolla morada, en rebanadas delgadas

1/2 taza de queso fontina en cubos (ver nota)

1/2 taza de aceitunas negras, sin hueso y picadas

2 cucharadas de albahaca fresca picada

12 cucharadita de orégano seco 1/2 cucharadita de perejil seco

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/2 taza de aceite de oliva extra virgen

3 cucharadas de vinagre balsámico

1. Mezcla todos los ingredientes, a excepción del pan, en un tazón grande. Deja reposar durante 10 minutos. 2. Coloca el pan en una ensaladera grande. Vierte la ensalada encima y mezcla muy bien. Esta ensalada debe de servirse en un lapso de tiempo no mayor de 2 horas.

