Pechugas de pollo a la naranja Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Receta fácil de pechugas de pollo escalfadas en jugo de naranja fresco con cebollitas cambray. Una receta fácil, rápida y saludable. Ingredientes 4 pechugas de pollo, sin piel ni hueso

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

6 naranjas, su jugo

3 cucharadas de cebollitas cambray en rebanadas delgadas Cómo hacerlo 1. Aplana las pechugas de pollo con un ablandador de carne hasta que queden delgadas y extendidas. Sazona con sal y pimienta. 2. Coloca el jugo de naranja y las cebollitas cambray en una cacerola a fuego medio-bajo. Cocina hasta que las cebollitas estén suaves. 3. Incorpora las pechugas aplanadas y cocina hasta que se hayan cocido completamente, aproximadamente 10 minutos. (El tiempo dependerá del grosor de las pechugas). 4. Sirve las pechugas bañadas en el jugo en que se cocieron. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

