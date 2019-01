Salsa bearnesa Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una salsa francesa similar a la salsa holandesa. Se trata de una emulsión a base de yemas de huevo con jugo de limón, vinagre, mantequilla y un toque de estragón. Ingredientes 2 cucharaditas de echalote picado finamente

2 cucharaditas de estragón fresco picado

75 mililitros de vinagre de vino blanco

4 yemas de huevo

1 cucharada de jugo de limón

1 pizca de sal

2 1/2 barritas (225 gramos) de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Coloca los echalotes, estragón y vinagre en una cacerola a fuego medio. Deja que hiervan suavemente durante 5 minutos, hasta que quede solo 1 cucharada de líquido. Cuela y reserva el líquido. 2. Coloca las yemas, líquido anterior, jugo de limón y sal en una licuadora o procesador de alimentos. Licua bien. Sin dejar de licuar, vierte poco a poco, en forma de hilo, la mantequilla tibia. Sigue licuando hasta que todo esté perfectamente incorporado. 3. Vierte la salsa sobre una salsera y, si lo deseas, espolvorea con estragón extra picado. Sirve sobre tu pescado o carne favorita. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

