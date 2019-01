Chutney de manzana y jitomate Tiempo Total 4 H 10 Min Tiempo Activo 3 H 40 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 75 Picante y dulce. Este delicioso chutney (una especie de salsa con la consistencia de una mermelada ligera) se lleva muy bien sobre pollo asado, pan o quesos. Ingredientes 1 lilo de manzanas, peladas, sin corazón y rebanadas

450 mililitros de agua

1 cucharada de semillas de mostaza

1 kilo de jitomates, rebanados

2 cebollas grandes, picadas

1 diente de ajo, picado 85 gramos de uva pasa blanca

140 gramos de azúcar blanca

2 cucharadas de curry en polvo

1 cucharadita de chile en polvo

4 cucharaditas2 de sal

560 mililitros de vinagre de malta Cómo hacerlo 1. Coloca las manzanas y el agua en una olla grande. Deja que suelte el hervor, reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 25 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que las manzanas estén suaves. Si es necesario, agrega más agua a fin de que las manzanas hiervan suavemente. 2. Envuelve las semillas de mostaza en un trozo de manta de cielo, y colócalas dentro de la olla con las manzanas. Incorpora los jitomates, cebollas, ajo, pasitas, azúcar, curry, chile en polvo, sal y vinagre. Mueve hasta que el azúcar se haya disuelto. 3. Deja que la mezcla hierva a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina durante 3 horas, moviendo de vez en cuando, hasta tener una salsa espesa. Retira y desecha las semillas de mostaza. Coloca el cutney en frascos esterilizados y séllalos bien hasta antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

