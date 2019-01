Requesón casero Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 800 Prepara este requesón, también conocido como queso ricotta en Italia, en unos minutos. ¡Ahorra tiempo, dinero y come mejor! Ingredientes 1 cucharadita de ácido cítrico en polvo

60 mililitros de agua

3.75 litros de leche bronca de vaca

2 cucharaditas de sal (opcional)

2 cucharada de crema para batir (opcional) Cómo hacerlo 1. Disuelve al ácido cítrico en el agua. 2. Vierte la leche dentro de una olla grande a fuego medio, y caliéntala hasta que alcance los 85 ºC. Cuida que no hierva y mueve frecuentemente para evitar que se queme. 3. Cuando la leche esté a 85 ºC, incorpora el ácido cítrico. Mueve hasta que se forme la cuajada. 4. Cubre un colador grande con un trozo de manta de cielo. Saca la cuajada de la olla con una espumadera, y colócala sobre la manta en el colador. Cubre la cuajada con la misma manta y deja escurrir de 20 a 30 minutos. 5. Saca el queso del colador. Agrega sal y crema para batir. Mezcla bien. 6. Sirve este queso sobre tu fruta favorita o utilízalo para preparar otros platillos. Refrigera dentro de un recipiente cerrado herméticamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

