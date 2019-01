Queso blanco Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Queso de origen español de una consistencia y sabor un poco similar al queso fresco mexicano. Prepáralo en casa muy fácilmente. Ingredientes 4 litros de leche bronca

80 mililitros de vinagre de manzana

3. Agrega la sal, revuelve y, sin dejar de mover, incorpora poco a poco el vinagre de manzana. En cuando la cuajada empiece a separarse del suero, deja de agregar vinagre. (Puede que necesites más o un poco menos de vinagre). 4. Retira la cuajada de la olla con una espumadera y colócala sobre la manta en el colador. Cubre con la misma manta. Llena un recipiente pequeño con agua y colócalo encima de la cuajada tapada, presionando un poco el queso. Deja escurrir de 1 a 3 horas. Entre más tiempo lo dejes reposar, más seco quedará el queso.

