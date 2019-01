Cupcakes integrales de chocolate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Cupcakes integrales con betún de chocolate y trozos de chocolate. Para disfrutase sin remordimientos. Ingredientes 200 gramos de harina integral

1 cucharada de polvo para hornear

200 gramos de azúcar estándar

50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

50 gramos de cocoa

1 huevo grande

200 mililitros de leche 1 cucharada de esencia de vainilla

400 gramos de azúcar glass

80 gramos de mantequilla

80 gramos de manteca vegetal

50 gramos de cocoa

20 gramos de chispas de chocolate, picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. Forra con capacillos una charola para 12 muffins o engrasa y enharina. 2. Mezcla la harina integral con el polvo para hornear y la cocoa. Reserva. 3. Bate la mantequilla en un tazón grande hasta tener una consistencia cremosa y esponjoda. Añade el huevo, y bate hasta incorporar. Sin dejar de batir, agrega la vainilla y el azúcar. Sigue batiendo e incorpora mitad de los polvos, bate bien. Luego añade mitad de la leche y bate hasta integrar. Repite el procedimiento con la mitad de los polvos y leche restantes. Bate hasta tener una masa homogénea. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/9ea7ddc4-d58c-434a-991f-5a8ed55c7734.jpg00image6712 9. Distribuye la masa dentro de los moldes, llenándolos hasta dos terceras partes de su capacidad. Hornea en el horno precalentado hasta que pasen la prueba del palillo, entre 15 y 20 minutos. Retira del horno y coloca sobre una rejilla para que se enfríen completamente. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/82b437ce-aab8-478c-9995-8df5130ad1e8.jpg00image6713 15. Mientras, bate la mantequilla junto con la manteca vegetal hasta acremar. Luego incorpora poco a poco el azúcar glass y el cacao; sigue batiendo hasta tener una mezcla esponjosa y brillante. Coloca este betún en una manga pastelera con duya y decora los cupcakes ya fríos. Espolvorea con los trozos de chocolate. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/ee0f29fa-e889-4325-9e9f-e41c94699882.jpg00image6714

