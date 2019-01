Tortilla española auténtica Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Tortilla de huevo con papas, cebolla y rajas de chile anaheim. Disfruta este platillo español a la hora del desayuno o como botana (tapa) española. Ingredientes Aceite de oliva

2 chiles anaheim, en rajas

Sal, al gusto

5 papas, peladas y rebanadas

1 cebolla, rebanada en medias lunas

4 huevos, batidos Cómo hacerlo 1. Calienta suficiente aceite de oliva en un sartén. Fríe las rajas de chile, sazonadas con sal, hasta que estén suaves. Retira del sartén y reserva. 2. Calienta una cantidad generosa de aceite de oliva en un sartén a fuego medio. Agrega las papas, cebolla y sal al gusto, y fríe hasta que las papas estén suaves y ligeramente doradas. 3. Retira las papas del sartén con una cuchara espumadera, y mézclalas con los huevos en un recipiente. Revuelve bien. Vierte el huevo con las papas dentro del sartén, y cocina a fuego medio-bajo hasta que la parte inferior de la tortilla se haya cuajado. 4. Coloca un plato lo suficientemente grande sobre el sartén. Voltea con mucho cuidado la tortilla sobre el plato, luego deslízala de regreso al sartén para cocinar el otro lado. 5. Cuando la tortilla esté cocida, pásala del sartén a un plato, deslizándola con mucho cuidado. Cubre con las rajas. Sirve caliente o a temperatura ambiente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.