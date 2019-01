Pavo al vino Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 15 H 30 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 16 Este pavo se marina en un adobo con ajo, y se hornea rodeado de verduras y bañado en vino blanco y salsa BBQ. Delicioso para las fiestas de fin de año. Esta receta es similar a la del pavo que preparaba la mamá de nuestro amigo David Oliveras. Ingredientes 1 pavo entero de aproximadamente 5 1/2 kilos, descongelado

1 limón, su jugo

10-15 dientes de ajo

2-3 cucharadas de adobo preparado, o sal y pimienta al gusto

1/4 taza aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de sazonador para pollo

1 botella de salsa BBQ (ver nota)

1/2 litro de jugo de uva natural 1 botella (750 mililitros) de vino blanco seco o semiseco

Cebolla roja o blanca, al gusto

Jitomates, al gusto

Pimiento morrón, al gusto

Zanahorias, al gusto

Papas, al gusto

6. Al día siguiente, precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 12. Saca el pavo del refrigerador y colócalo, con la pechuga hacia arriba, dentro de una pavera o fuente para horno. La pavera TIENE que ser lo suficientemente honda como para contener todos los ingredientes líquidos, así como los jugos que genere el pavo. 13. Ahora corta las papas y las manzanas, y acomódalas dentro de la pavera, alrededor del pavo. Agrega el resto de las verduras que cortaste el día anterior y distribúyelas también alrededor del pavo. Si lo deseas, puedes utilizar parte de éstas como relleno. 14. Vierte sobre el pavo la salsa BBQ, jugo de uva y vino blanco. 15. Tapa muy bien el pavo con papel aluminio y hornea durante aproximadamente 3 horas, bañando el pavo con sus jugos cada hora. El pavo estará listo cuando la parte más gruesa del muslo alcance una temperatura interna de 80 °C (180 °F). 16. Deja que el pavo repose, tapado con papel aluminio, durante 30 minutos antes de cortarlo. Corta el pavo dentro de la pavera ya que queda tan suave que puede deshacerse si tratas de sacarlo entero.

