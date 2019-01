Pasta con pollo en salsa rosada Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Pasta italiana con pollo y un poco de tocino, en una salsa rosada a base de salsas de tomate y Alfredo o crema. Una receta muy fácil de preparar en menos de 30 minutos. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de pasta penne rigate

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta, al gusto

6 rebanadas de tocino, picado

500 gramos de pechuga de pollo en tiras

1 frasco (680 gramos) de salsa de tomate para pasta (ej. Prego®)

1 frasco (425 gramos) de salsa para pasta Alfredo (ej. Prego®) o crema

1 cucharadita de hierbas finas a la italiana Cómo hacerlo 1. Llena una olla grande con agua, agrega el aceite y un poco de sal; calienta a fuego alto. Cuando el agua esté hirviendo, agrega la pasta; deja que hierva, sin tapar, hasta que se haya cocido, pero aún esté firme, aproximadamente 10 minutos. Escurre muy bien con la ayuda de una coladera grande. 2. Mientras la pasta se cuece, fríe el tocino en su propia grasa dentro un sartén grande a fuego medio-alto, hasta que empiece a dorarse, aproximadamente 3 minutos. Añade las tiras de pollo y fríe, moviendo constantemente, hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 5 minutos. 3. Reduce el fuego a medio-bajo y agrega la salsa de tomate y la salsa Alfredo, o la crema. Mezcla bien y sazona con hierbas italianas, sal y pimienta. Cocina hasta que la salsa empiece a hervir y deja que hierva unos 5 minutos más hasta que los sabores se hayan integrado. 4. Incorpora la pasta escurrida, mezcla bien y cocina hasta que todo se haya calentado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.