Bisteces de res en mole de cacahuate Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Bisteces de res guisados a la perfeción en un mole súper fácil de cacahuate con jitomate y chiles ancho y mirasol. ¡Simplemente delicioso! Ingredientes 2 jitomates

1 chile ancho

1 chile mirasol

100 gramos de cacahuates, pelados y tostados

1 diente de ajo

1/2 bolillo 5 pimientas

3 clavos de olor

1 pizca de mejorana

3 cucharadas de aceite vegetal

2 bisteces de res Cómo hacerlo 1. Hierve 2 tazas de agua en una olla chica y cuece ligeramente los jitomates, solo durante un par de minutos. Licúalos junto con los chiles, cacahuates, ajo, bolillo, pimienta, clavos de olor y mejorana. Cuela. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio, vierte la salsa y, cuando empiece a hervir, reduce el fuego a bajo. Cocina durante unos minutos para que los sabores se integren. 3. Mientras, calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe los bisteces durante 1 o 2 minutos por lado, hasta que hayan perdido su color rojo. Pasa los bisteces a la cacerola con la salsa y deja que todo hierva lentamente hasta que la salsa se espese tomando la consistencia de mole, entre 10 y 15 minutos. 4. Sirve con arroz blanco cocido al vapor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.