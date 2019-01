Pastel bandera de Estados Unidos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 Un pastel para celebrar la Independencia de Estados Unidos como la tradición manda. Si lo deseas, utiliza harina para pastel sabor vainilla. Ingredientes 1 caja (517 gramos) de harina para pastel amarillo

1/2 litro de crema batida chantilly

250 gramos de moras azules

1/2 kilo de fresas frescas, desinfectadas y rebanadas Cómo hacerlo 1. Prepara el pastel de acuerdo a las instruccionesl de la caja y hornéalo en un molde rectangular de 23×33 centímetros. Permite que se enfríe completamente. 2. Embetuna el pastel frío con la crema para batir. Coloca las moras azules en un cuadro en la esquina superior izquierda (utiliza la foto como referencia). Acomoda las fresas como si fueran las rayas de la bandera de Estados Unidos. Refrigera hasta el momento de servir.

