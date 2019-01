Almejas fritas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Almejas picadas, capeadas y fritas en aceite bien caliente. Sírvelas como botana o entrada con jugo de limón, sal y salsa picante de botella. Ingredientes Aceite para freír

1 taza de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 huevo

1 taza de almejas picadas

Pimienta negra molida al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola grande a 190 °C. Mezcla la harina con el polvo para hornear en un recipiente y reserva. 2. Bate aparte los huevos hasta tener una consistencia uniforme. Agrega las almejas y sazona con pimienta negra al gusto. Incorpora la harina y mezcla hasta formar una especie de masa. 3. Vierte cucharadas copeteadas de la "masa" de almejas en el aceite caliente. Fríelas hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 1 minuto por lado. Colócalas sobre un plato cubierto con toallas o servilletas de papel.

