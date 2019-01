Elotes agridulces Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Los elotes se cuecen en agua caliente con jugo de limón y sal. Una vez listos, sírvelos tal cual o agrégales crema, queso, sal y chile. Ingredientes 2 cucharadas de azúcar estándar

1 cucharada de jugo de limón

Llena con agua 3/4 partes de una olla grande y ponla sobre la estufa a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega el azúcar y el jugo de limón, moviendo hasta que el azúcar se disuelva. 2. Mete con cuidado los elotes al agua hirviendo, tapa la olla y apaga el fuego. Deja que los elotes se cocinen en el agua caliente hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos.

