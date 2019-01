Rajas poblanas gratinadas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rajas de chile poblano bañadas en una salsa de leche evaporada con más rajas, cubiertas con queso Chihuahua gratinado. Prepara esta receta fácil en cuestión de minutos con rajas congeladas. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

1 cebolla grande, cortada en rebanadas delgadas

1 diente de ajo, picado

2 jitomates grandes, picados

1 kilo de rajas de chiles poblanos asados y pelados (ej. La Huerta®)

1 taza de leche evaporada

Sal, al gusto

500 gramos de queso chihuahua, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. Agrega el jitomate y 750 gramos de rajas de chile poblano. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que los sabores se hayan integrado, aproximadamente 10 minutos. 2. Licua el resto de las rajas de chile con la leche y sal, hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre el guiso de rajas y, cuando empiece a hervir, reduce el fuego a bajo. Cocina durante 5 minutos. 3. Cubre las rajas con el queso, retira del fuego y tapa. Deja reposar durante 5 minutos, o hasta que el queso se haya gratinado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.