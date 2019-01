Salsa de jícama y jitomate Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 45 Min Porciones 32 Jícama finamente picada se une con los ingredientes tradicionales de la salsa mexicana para dar vida a esta deliciosa salsa que es ideal como botana... y hasta como ensalada. Ingredientes 12 jitomates saladet, finamente picados

2 jícamas, peladas y finamente picadas

1 cebolla morada, finamente picada

6 chiles jalapeños, finamente picados

4 limones grandes, su jugo

1/4 taza de cilantro fresco picado

1/4 taza de sal Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón grande.

