Pechuga en salsa de chipotle Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Trozos de pechuga de pollo en una salsa de chile chipotle, crema fresca y granos de elote, cubiertos con queso adobera gratinado. Ingredientes 2 pechugas de pollo, cocidas y cortadas en tiras gruesas

2 elotes tiernos grandes, desgranados

Sal, al gusto

1 cucharada de mantequilla

2 chiles chipotles en adobo, o al gusto

1 taza de crema

1/4 taza de caldo de pollo

1. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa con mantequilla un molde refractario. 2. Calienta 1 litro de agua con sal en una olla a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega los granos de elote y deja que hiervan durante 5 minutos. Escurre bien. 3. Extiende las pechugas de pollo en el fondo del refractario engrasado. 4. Licua los chipotles con mitad de los granos de elote, crema, caldo de pollo y sal al gusto, hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre los trozos de pechuga en el refractario. Cubre con el resto de los granos de elote y el queso adobera. 5. Hornea durante 15 minutos, cuidando que no se reseque.

