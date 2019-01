Dip de chile de árbol y ajo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Siempre es bueno tener a la mano diferentes recetas de botanas rápidas para las visitas inesperadas. Este dip te puede sacar de un buen apuro. Ingredientes 1 taza de crema

1 taza de mayonesa

1 cucharadita de tomillo seco

10 chiles de árbol secos

6 dientes de ajo, pelados Cómo hacerlo 1. Licua todos los ingredientes hasta lograr una consistencia homogénea.

