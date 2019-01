Pollo al horno con champiñones y nuez Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piernas y muslos de pollo se marinan en jugo de naranja, luego se hornean cubiertos de champiñones y nuez, y una brisa de vino blanco. Ingredientes 6 piernas de pollo, sin piel

6 muslos de pollo, sin piel

2 cucharadas de sal de ajo

2 naranjas dulces, su jugo

2 cucharadas de mantequilla

250 gramos de champiñones frescos, cuarteados

1 taza de nueces en mitades

1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Coloca las piezas de pollo en un recipiente, espolvorea con sal de ajo y baña con el jugo de naranja. Deja reposar durante 15 minutos. 3. Engrasa con mantequilla un molde refractario grande. Escurre las piezas de pollo y acomódalas en el refractario, sin encimar. Cubre con los champiñones y las nueces, y rocía con el vino. Hornea en el horno precalentado, sin tapar, hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 40 minutos.

