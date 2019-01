Helado delicia de almendra Tiempo Total 3 H 20 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Extractos de almendra y vainilla le dan un sabor excepcional a este helado cremoso con almendras fileteadas. Para preparar este helado necesitas una máquina para helados. Ingredientes 1 1/2 tazas de azúcar estándar

4 huevos, batidos hasta que queden espumosos

1 litro de crema para batir

1/2 litro de leche

4 cucharaditas de extracto de vainilla

4 cucharaditas de extracto de almendra

1 1/4 tazas de almendras fileteadas Cómo hacerlo 1. Agrega un poco de azúcar a los huevos y bate hasta que se haya disuelto por completo. Sigue agregando pequeñas cantidades de azúcar, asegurándote de que se disuelva antes de agregar más. 2. Sin dejar de batir, añade la crema, leche, extracto de vainilla y extracto de almendra. Apaga la batidora y envuelve las almendras. 3. Vierte dentro del recipiente de la máquina para hacer helados y congela de acuerdo a las instrucciones de la misma.

