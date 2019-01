Ensalada mágica de huevo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Huevos cocidos y picados, aderezados con una mezcla de mayonesa, mostaza, pepinillo agridulce y otras especias. Sírvela como ensalada o prepara sándwiches para la hora del lunch. Ingredientes 5 huevos

3 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de mostaza dijon

2 cucharadas de pepinillo agriculce picado

1 cucharadita de salsa para carnes (ej. A1®) 1/4 cucharadita de páprika

1/4 cucharadita de eneldo seco

Sal y pimienta molida, al gusto

1. Coloca los huevos en una cacerola, cúbrelos con agua y calliéntalos a fuego alto hasta que empiecen a hervir. Retíralos del fuego inmediatamente y déjalos reposar en el agua caliente durante 15 minutos. Saca los huevos del agua claiénte y ponlos bajo un chorro de agua fría hasta que se enfríen. Pélalos. 2. Pica los huevos cocidos y colócalos en un tazón grande. 3. Agrega mayonesa, mostaza, pepinillo agridulce, salsa para carnes y eneldo seco; revuelve y sazona con sal y pimienta. Tapa y, si lo deseas, refrigera hasta que se enfríe. 4. Espolvorea con chile en polvo antes de servir.

