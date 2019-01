Alitas adobadas con chile de árbol Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Alitas de pollo guisadas en una salsa de jitomate con chile de árbol y un toque de limón. Si lo deseas, agrega hasta el doble de chile. Ingredientes 1/4 taza de aceite para freír

1 kilo de alitas de pollo, sin puntas

Sal de grano, al gusto

5 jitomates saladet

10 chiles de árbol, tostados

1/4 cucharadita de mejorana seca

1 diente de ajo

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Sazona las alitas de pollo con sal de grano, y fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado por ambos lados, aproximadamente 10 minutos. 2. Mientras, licua el jitomate con el chile, mejorana, ajo y jugo de limón, hasta tener una salsa uniforme. Cuela. 3. Escurre el exceso de grasa del sartén de las alitas y vierte sobre éstas la salsa de jitomate. Sazona con sal y tapa. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. Destapa y cocina hasta que la mayor parte de la salsa se haya consumido.

