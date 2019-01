Salsa dulce de naranja Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Jugo y ralladura de naranja con azúcar y un toque de licor. Esta salsa se sirve tibia sobre panqué o crepas. Ingredientes 3/4 taza de jugo de naranja fresco

1/3 taza de azúcar estándar

3 cucharadas de mantequilla

1 pizca de sal

3/4 taza de agua fría

2 1/2 cucharadas de fécula de maíz

2 cucharadas de ralladura de naranja

60 mililitros de licor triple seco (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca el jugo de naranja, azúcar, mantequilla y sal en una cacerola a fuego medio. Deja que empiece a hervir. 2. Mezcla el agua con la fécula de maíz hasa disolver, luego viértela dentro de la cacerola con el jugo. Cocina, sin sejar de mover, hasta tener una consistencia espesa y uniforme. 3. Retira la salsa del fuego e incorpora la ralladura de naranja y el triple seco. Sirve tibia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.