Pechuga de pollo a la crema Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pechuga de pollo desmenuzada y ahogada en crema de vaca con mostaza y una salsa de jitomate con jalapeños frescos. Ingredientes 1 kilo de pechuga de pollo

1 cebolla entera

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

1/2 kilo de jitomate 1 cebolla, troceada

2 chiles jalapeños frescos

2 tazas de crema fresca de vaca

3 cucharadas de mostaza

Sal, al gusto

1. Coloca la pechuga de pollo en una olla mediana, cubre con agua y agrega 1 cebolla entera, ajo, laurel y sal. Calienta a fuego alto hasta que hierva, reduce el fuego a bajo y tapa. Cocina hasta que la pechuga esté suave, aproximadamente 30 minutos. Desecha la piel y el hueso, y deshebra la carne. 2. Licua los jitomates con los trozos de cebolla y los chiles jalapeños, hasta tener una salsa homogénea. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte la salsa de jitomate, y fríe durante minutos. Agrega la crema y la mostaza, mezcla bien y reduce el fuego a bajo. Si la salsa queda muy espesa, agrega un poco de caldo de pollo. Incorpora la pechuga de pollo deshebrada y cocina todo junto durante 5 minutos más.

