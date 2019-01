Ensalada tibia de pollo con almendra Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Carne deshebrada de pollo guisada en matequilla con chayote, zanahoria, calabacitas y almendras fileteadas tostadas. Ingredientes 1/2 pollo, cocido y desmenuzado

3 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta, al gusto

1 chayote, pelado y picado

2 zanahorias, peladas y picadas

1 vara pequeña de apio

2 calabacitas, picadas

1 taza de almendras fileteadas, tostadas Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega el chayote, zanahoria, calabacitas y apio. Sofríe durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando. 2. Mientras, calienta 1 cucharada de mantequilla en sartén a fuego medio. Añada el pollo desmenuzado y sazona con sal y pimienta. Cocina, moviendo frecuentemente, hasta que se haya dorado ligeramente. 3. Añade el pollo dorado a las verduras sofritas, mezcla bien e incorpora las almendras tostadas. Cocina durante 5 minutos más, o hasta que los ingredientes se hayan integrado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.