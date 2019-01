Pollo con champiñones en salsa de guajillo Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Muslos de pollo y champiñones troceados en una sabrosa salsa de jitomates asados y chiles guajillos tostados. Ingredientes 100 gramos de chile guajillo, asados y desvenados

1/2 kilo de jitomate, asados y pelados

1 diente de ajo

1 trozo pequeño de cebolla

Sal y pimienta, al gusto 10 muslos de pollo

1 kilo de champiñones, cortados a la mitad

1 cucharada de aceite

Cubre un comal con papel aluminio y calienta a fuego medio-alto. Asa en éste los chiles y los jitomates, volteando de vez en cuando, hasta que los chiles se hayan tostado (pero no quemado) y la piel de los jitomates se haya ampollado. Pela los jitomates y licúalos junto con los chiles, cebolla y sal, hasta tener una mezcla espesa y homogénea. Cuela. 2. Seca las piezas de pollo con toallas de papel y salpimienta al gusto. Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio. Agrega las piezas de pollo y fríe, empezando con el lado de la piel hacia abajo, hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 5 minutos por lado. 3. Vierte la salsa de jitomate sobre los muslos dorados y deja que suelte el hervor. Añade los champiñones y sazona con el caldo de pollo granulado. Mezcla bien, tapa y cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 25 minutos.

