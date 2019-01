Salsa agridulce de piña Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Salsa agridulce de piña con cátsup, similar a la que sirven en los restaurantes chinos. Pruébala sobre croquetas de pollo y arroz. Ingredientes 2 cucharadas de fécula de maíz

1/2 taza de agua

250 gramos trozos de piña en almíbar

1/4 taza de vinagre blanco o de manzana

1 taza de azúcar

1/2 taza de salsa cátsup

1. Mezcla el almíbar de la piña, vinagre, azúcar y salsa cátsup en una cacerola a fuego medio y calienta, moviendo de vez en cuando, hasta que todo se haya incorporado perfectamente, de 2 a 3 minutos. 2. Disuelve la fécula de maíz en el agua y vierte dentro de la cacerola con el almíbar. Mezcla bien. 3. Incorpora los trozos de piña, deja que hierva y reduce el fuego a medio-bajo; cocina hasta que la salsa se espese, aproximadamente 5 minutos.

