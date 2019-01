Paletas de vainilla sin leche Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Refresco sabor vainilla, extracto de vainilla, agua y azúcar son los únicos ingredientes de estas paletas heladas de agua. Ingredientes 1 botella (600 mililitros) de refresco sabor vainilla (ej. Toni Col®)

2 tazas de agua

1/2 taza de azúcar blanca

1. Vierte el refresco de vainilla en un recipiente y bátelo con la batidora eléctrica hasta que deje de burbujear. Reserva. 2. Calienta el agua y el azúcar en una cacerola a fuego medio, moviendo hasta que el azúcar se haya disuelto, aproximadamente 5 minutos. Vierte dentro del recipiente con el refresco y agrega la vainilla. 3. Divide la mezcla entre moldes para paletas o vasitos de plástico desechables, luego inserta un palito de madera. Congela.

