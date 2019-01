Guacamole hawaiano con piña Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Guacamole con un aire tropical. Esta receta combina trocitos de piña, mango y pepino con los ingredientes del guacamole tradicional. Ingredientes 2 aguacates maduros, pelados y cortados por mitad

1/2 piña, pelada, sin corazón y picada

1 mango, pelado y picado

2 jitomates chicos, picados

1/4 cebolla morada, picada finamente 1/3 pepino, picado (opcional)

1 cucharadita de cilantro fresco picado, o al gusto

2 limones, su jugo

1 pizca de ajo en polvo

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Machaca la pulpa de los aguacates en un tazón grande. Incorpora el resto de los ingredientes y mezcla bien.

