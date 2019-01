Pollo en salsa de chile ancho Tiempo Total 1 H 46 Min Tiempo Activo 36 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo guisadas lentamente en una salsa de jitomate con cebolla y chiles anchos. Una receta casera de pollo sencilla pero deliciosa. Ingredientes Sal, al gusto

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de orégano seco molido entre tus dedos

1 pollo, cortado en piezas

2 cucharadas de aceite

4 jitomates saladet, rebanados

1 cebolla, rebanada

Mezcla la sal con el ajo en polvo y el orégano. Unta sobre las piezas de pollo y deja macerar durante 1 hora dentro del refrigerador. 2. Calienta el aceite en una cacerola amplia a fuego medio. Fríe las piezas de pollo, sin encimar, hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 6 minutos por lado. Acomoda sobre las piezas de pollo las rebanadas de jitomate, cebolla y chile. Tapa, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. 3. Retira de la cacerola los jitomates, cebolla y chiles, y licua hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre el pollo, tapa de nuevo y cocina al fuego más bajo hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 20 minutos más.

