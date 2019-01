Arroz con carne (Pilaf hindú) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Arroz con carne de res, zanahoria, cebolla y chile jalapeño. Un platillo fácil de preparar, pero lleno de sabor. Ingredientes 370 gramos de arroz

4 zanahorias

1 kilo de agujas de res

1 cebolla

1/2 taza de aceite de oliva 2 cucharaditas de comino

2 chiles jalapeños rojos

1 cabeza de ajo (opcional)

Enjuaga el arroz y déjalo remojando en agua tibia. Pela las zanahorias y córtalas en tiritas. Retira la carne del hueso y córtala en cubos. Rebana la zanahoria en medias lunas. 2. Calienta el aceite en una cacerola y fríe los huesos de la carne hasta que se vean ligeramente dorados. Retíralos y resérvalos. 3. Agrega la cebolla a la cacerola y cocina durante 5 minutos, luego agrega la carne y cocina hasta que se haya dorado uniformemente. Regresa los huesos a la cacerola e incorpora las zanahorias. Añade el comino. 4. Agrega los chiles enteros y la cabeza de ajo (sin pelar). Sazona con sal al gusto y cubre con agua caliente. Deja que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina entre 35 y 40 minutos. 5. Saca los huesos y cubre con una capa de arroz. Agrega 450 mililitros de agua caliente y empareja el arroz, pero no revuelvas. Tapa y cocina a fuego bajo durante 20 o 25 minutos más, hasta que el arroz esté suave. Revuelve y sirve.

