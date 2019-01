Helado flotante gourmet Tiempo Total 2 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 2 Min Porciones 2 El helado de vainilla flota dentro de un vaso con cerveza de raíz. Se sirve con crema chantilly y cerezas en almíbar. Ingredientes 1 taza de helado de vainilla

1 cerveza de raíz de 355 mililitros

1/2 taza de crema batida

4 cerezas en almíbar Cómo hacerlo 1. Divide mitad de la nieve en 2 vasos y agrega en cada uno un poco de cerveza de raíz (cuidado con la espuma). Agrega el resto de la nieve en los vasos y llénalos con la cerveza. Adorna con crema batida y cerezas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

