Carpa rellena y envuelta Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Carpa entera rellena de una salsa mexicana picada, y asada envuelta en hojas de maíz para tamal. Una receta sencilla pero muy buena. Ingredientes 1 jitomate chico, finamente picado

1/2 cebolla chica, finamente picada

2 chiles serranos verdes, finamente picados

1/2 manojo de cilantro, sus hojas finamente picadas

Sal, al gusto

1 pescado carpa de 500 gramos, limpio y abierto a lo largo

1. Mezcla el jitomate con la cebolla, chiles serranos y cilantro. Rellena con esto el pescado y sazona con sal. 2. Envuelve el pescado en las hojas de maíz, amarrando los extremos, como si fuera un tamal. 3. Asa en un comal o asador a fuego medio, volteando constantemente, hasta que las hojas de tamal se hayan quemado completamente.

