Tortitas de marlin con papa Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Deliciosas tortitas de marlin ahumado con papa y huevo. Una receta fácil con pocos ingredientes y rápida de preparar. Ingredientes 500 gramos de papas, peladas y en cubos

250 gramos de marlin ahumado, desmenuzado

2 huevos

Sal y pimienta al gusto

1/2 taza de aceite comestible para freír Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que estén muy suaves, entre 15 y 20 minutos. Escurre bien y machaca hasta hacerlas puré. 2. Mezcla el puré de papa con el marlin desmenuzado, huevos, sal y pimienta. Forma tortitas del tamaño deseado. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe las tortillas de marlin hasta que se hayan dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.