Mantarraya en salsa de chipotle Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Receta de mantarraya cocida y desmenuzada, en una salsa de jitomate con chile chipotle, col y cebolla. Ingredientes 1 kilo de mantarraya, limpia y cortada en filetes

Sal al gusto

2 dientes de ajo

4 cucharadas de mantequilla

1/4 de col, rebanada finamente 2 cebollas chicas, picadas

3 jitomates (tomates rojos), picados

2 chiles chipotles adobados, sin semillas y picados.

1/2 manojo de cilantro, sus hojas picadas

2 tazas de puré de tomate sazonado Cómo hacerlo 1. Cuece la mantarraya en agua hirviendo con sal y 2 dientes de ajo, hasta que se haya cocido y pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, aproximadamente 10 minutos. Escurre y desmenuza. 2. Derrite 2 cucharadas de mantequilla en un sartén a fuego medio, y sofríe la col, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya suavizado. 3. Derrite el resto de la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla, y sofríe hasta que se vea transparente. Luego añade el jitomate, chipotle y cilantro, y cocina durante 5 minutos, o hasta que los jitomates cambien de color. 4. Incorpora el puré de tomate, mantarraya desmenuzada y col acitronada. Sazona con sal y cocina a fuego lento durante 10 minutos más, hasta que los sabores se hayan integrado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.