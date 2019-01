Chocolate blanco caliente y picante Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Chocolate blanco con leche, huevo, canela y un toque de chile en polvo. Esta bebida se prepara a baño María. Ingredientes 3 1/4 taza de leche semi descremada

170 gramos de chocolate blanco, picado

1 huevo, ligeramente batido

1/4 cucharadita de chile en polvo

1/2 cucharadita de canela en polvo Cómo hacerlo 1. Derrite el chocolate a baño María, moviendo de vez en cuando. Agrega el chile en polvo y la canela, y mezcla bien. Incorpora el huevo, moviendo hasta tener una mezcla uniforme. 2. Añade poco a poco 1 taza de leche, sin dejar de mover hasta incorporar perfectamente, aproximadamente 2 minutos. Agrega pausadamente el resto de la leche; sigue cocinando a vaño María hasta que se caliente, pero sin dejar que hierva. 3. Vierte el chocolate caliente dentro de 4 tazas y, si lo deseas, espolvorea con un poco de canela en polvo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.