Camarones al limón y vino Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Estos camarones se sofríen en mantequilla con ajo y terminan de cocerse en una salsa de vino blanco con jugo de limón y perejil. Ingredientes 3 cucharadas (45 gramos) de mantequilla

2 dientes de ajo, picados

500 gramos de camarones, pelados y desvenados

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de jugo de limón

1/2 taza de vino blanco seco

1. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio-bajo. Agrega el ajo, y sofríe durante 1 minuto, luego añade los camarones y cocina durante 1 minuto por lado. Añade el jugo de limón, y sazona con sal y pimienta. 2. Vierte el vino sobre los camarones y deja que se evapore el alcohol. Añade el perejil picado, tapa y cocina durante 1 minuto más. 3. Sirve calientes.

