Paté de camarón Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 18 Esta receta combina camarones cocidos con papa, mayonesa y un toque de chiles jalapeños. Disfruta este paté de camarón sobre galletas saladas. Ingredientes 1 papa grande, pelada y picada

1 kilo de camarones

Sal al gusto

2/3 taza de mayonesa

1/2 limón, su jugo

250 gramos de aceitunas, deshuesadas y picadas

1. Cuece la papa en agua hirviendo con sal, hasta que esté suave, aproximadamente 15 minutos. Escurre muy bien. 2. Mientras la papa se cuece, hierve los camarones en agua con sal hasta que tomen un tono rosado, aproximadamente 3 minutos. Enjuaga con agua fría y pela. 3. Muele los camarones en un procesador de alimentos junto con las papas, mayonesa y jugo de limón. Vierte dentro de un recipiente y añade las aceitunas y los chiles jalapeños; mezcla bien.

