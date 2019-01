Tatishuile de camarón fresco Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Camarones frescos en un caldo espeso de chile pasilla con chile verde y masa de maíz. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 30 gramos de camarones frescos con cáscara y cabeza

1 bolita de masa de maíz del tamaño de un limón

1 chile serrano verde

2 chiles pasilla, sin semillas

1/2 cucharadita de orégano seco

1. Cuece los chiles en agua hirviendo durante 5 minutos o hasta que se hayan suavizado. Muele muy bien con el orégano, sal y 1 taza de agua. Cuela y reserva. 2. Cuece los camarones en una cacerola con 2 tazas de agua hirviendo, hasta que hayan tomado un tono rosado, aproximadamente 3 minutos. Retira del caldo, pela y reserva. 3. Agrega los chiles molidos y la masa al caldo de camarón. Cocina, sin dejar de mover, hasta que el caldo haya tomado la consistencia de un atole. Regresa los camarones a la cacerola y deja que se calienten antes de servir.

