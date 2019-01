Camarones tatishuile Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Camarones guisados en una salsa espesa de chilacates con masa de maíz y un toque de chile de árbol. Una receta prehispánica de origen nayarita. Ingredientes 1 kilo de camarones, con cáscara pero sin cabeza

Sal

5 chiles chilacates, desvenados

3 chiles de árbol secos

50 gramos de masa de maíz

1. Cuece los chiles en agua hirviendo hasta que estén suaves, aproximadamente 5 minutos. Muele muy bien con la masa y 1 taza de agua. Cuela y reserva. 2. Hierve 1 litro de agua en una cacerola a fuego alto. Agrega los camarones y sal, reduce el fuego a bajo y deja que hiervan hasta que tomen un tono rosado, aproximadamente 3 minutos. Vierte la salsa anterior y cocina a fuego lento hasta que el caldo se haya espesado. 3. Sirve con gajos de limón.

